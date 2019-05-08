В Азербайджане перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

БАКУ /Trend/ - На территории Шамкирского района Азербайджана перевернулся автобус, следовавший по маршруту Шамкир-Гараджамилли. В результате аварии погибли три человека.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой главврача Центральной больницы Шамкирского района Аяза Ибрагимова, травмы различной степени тяжести получили девять человек, четверо из которых сейчас находятся в реанимации, а пятеро размещены в палатах.

"В результате ДТП скончались три человека. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, состояние остальных расценивается как средней тяжести", - сказал Ибрагимов.

По факту ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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