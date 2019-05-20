ИВ: В Исмаиллинском районе около 70 населенных пунктов остались без света

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер нанес ущерб системам электроснабжения Исмаиллинского района, сообщил в понедельник Trend первый заместитель главы ИВ Исмаиллинского района, председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Ровшан Агаев.

Глава комиссии сказал, что сильный ветер серьезно повредил линии электропередач: «Провода оборваны, и, несмотря на то, что утром в городе был свет, почти в 70 населенных пунктах района прервана подача электроэнергии. Пока информации об ущербе, нанесенном домам, нет, но уже поступили обращения о последствиях погоды на хозяйственные объекты, которые в настоящее время рассматривает комиссия».

Агаев добавил, что в настоящее время погода стабилизировалась.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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