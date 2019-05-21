Гражданин Азербайджана пытался ввезти свыше 40 упаковок лекарств и 10 телефонов

21 мая 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту «Красный мост» был остановлен автомобиль "Opel Vectra", управляемый прибывшим из Грузии гражданином Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

На вопрос о наличии в автомобиле скрытых и подлежащих обязательному декларированию предметов водитель ответил, что таковых не имеется.

После проверки в отсеке двигателя было обнаружено 40 упаковок различных лекарственных препаратов, а в воздушном фильтре - четыре мобильных телефона марок "Samsung Galaxy A20", один телефон "Samsung Galaxy A50", три телефона "Mİ A2 Lite" и два телефона "Mİ9 SE".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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