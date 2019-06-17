В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту убийства 4-х и ранения 3-х человек

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура и МВД распространили официальную информацию о тяжком преступлении, произошедшем в Агстафинском районе, в результвте которого погибли четыре человека и ранены трое, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на совместную информацию структур.

На рынке в селе Беюк Кесик Агстафинского района выстрелами из огнестрельного оружия были убиты жители села Садыхлы, работавшие там продавцами – Шаргия Мусаева, ее сыновья Новруз и Шамиддин, а также жительница села Аггёль Зейнаб Джалилова, тяжело ранены еще три человека.

При участии судмедэксперта сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия и трупы, собрали вещественные доказательства и провели надлежащие процессуальные действия.

По факту в районной прокуратур возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) и 228.1-ci (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

По результатам предварительного расследования, установлено, что огонь открыл житель села Садыхлы Агстафинского района Эльнур Сулейманов на почве личного конфликта с целью мести. Сулейманов сдался полиции. У него был изъят автомат Калашникова.

Подозреваемому Сулейманову предъявлено обвинение по указанным статьям, и решением суда в его отношении избрана мера в виде заключения под стражу.

Учитывая степень тяжести произошедшего и широкий резонанс, а также для всестороннего, полного и объективного расследования в Агстафинский район командирована группа опытных сотрудников республиканской генпрокуратуры и МВД. Ведутся следственные мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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