МЧС о пожаре в Низаминском районе Баку

24 июня 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Низаминском районе Баку сгорели горящие конструкции строения (функционирует как склад) на площади 180 квадратных метров, находящиеся здесь стройматериалы, мотор кондиционера, установленного на ближайшем одноэтажном доме, и от высокой температуры расплавилась пластиковая оконная рама, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Остальная часть склада и близлежащие строения были защищены от огня.

Пожар был потушен пожарными расчетами МЧС.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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