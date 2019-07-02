Произошел пожар на танкере в порту Petkim (Обновляется)

БАКУ/Trend/- 11:04 (GMT+4) Как заявил Trend заместитель начальника управления по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, взрыв произошел на самом судне, а не на территории порта. Итальянский корабль Synzania производил загрузку на борт нефтепродуктов.
По его словам, среди пострадавших есть и сотрудники Petkim.
Ведется расследование и о причинах взрыва и пожара станет известно по его результатам, отметил Ахмедов.
10:33 (GMT+4) Произошел взрыв и пожар на танкере в порту нефтехимического комплекса Petkim в местечке Алиага в провинции Измир, сообщает Trend со ссылкой на TRT.
В результате инцидента погиб один человек и ранено 16, сообщают турецкие СМИ.
Взрыв произошел во время разгрузки жидких углеводородов с судна под итальянским флагом, зафрахтованным Socar Turkey, подразделением госнефтекомпании Азербайджана SOCAR.
Пока нет данных о причинах аварии.
новость будет обновляться
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.