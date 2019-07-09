В движении поездов Баку-Тбилиси возникло двухчасовое опоздание

9 июля 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с неисправностью, возникшей вчера ночью в 23:20 в контактной сети железнодорожного участка Падар-Сыгырлы, возникли задержки в движении поездов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

«Пассажирский поезд Баку-Тбилиси № 38/37 остался на путях, был отбуксирован тепловозом на станцию Сыгырлы и оттуда отправлен по назначению», - говорится в сообщении ЗАО.

В АЖД также сообщили, что в результате происшествия в движении поездов возникло двухчасовое опоздание.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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