Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело спецоперации в Баку (ФОТО)

30 июля 2019 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели операции против лиц, незаконно хранивших оружие и боеприпасы и занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, был задержан житель Ясамальского района Фируз Керимов. Во время проверки его автомобиля марки "VAZ 2121" были найдены и изъяты автомат «Калашников», магазин к нему и 30 патронов. Задержанный признался в том, что это его автомат и боеприпасы.

В результате другой операции сотрудники Главного управления задержали жителя столицы, ранее судимого Вугара Алиева. При осмотре его дома в Птицеводческом массиве в Абшеронском районе были найдены и изъяты 980 г героина и электронные весы. Во время расследования было установлено, что задержанный занимался сбытом наркотических средств в Баку и Абшеронском районе.

В ходе еще одной операции в Баку был задержан житель Билясуварского района Гадир Гараев. В его машине марки "QAZ 2411" были найдены и изъяты более 1 кг героина. Задержанный признался, что приобрел героин в своем районе с целью сбыта в Баку.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды из Ирана наркотиков в крупном объеме (ФОТО)
Происшествия 28 июля 13:19
Госпогранслужба Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 18,5 кг наркотиков (ФОТО)
Происшествия 26 июля 14:12
АНАМА обезвредило в Лянкяране противотанковую мину (ФОТО)
Общество 22 июля 18:05
В Лянкяране оштрафованы объекты отдыха (ФОТО)
Общество 22 июля 12:21
В Казахстане пойман гражданин Азербайджана, разыскиваемый по 8 статьям (ФОТО)
Происшествия 16 июля 10:33
В Азербайджане за непрохождение физлицами регистрации по месту жительства или месту пребывания налагается штраф
Общество 16 июля 10:01
Лента новостей
Азербайджанские военнослужащие отправились в Беларусь для участия в АрМИ-2019
Политика 13:46
Ученые установили, что астма у мужчин проявляется раньше, чем у женщин
Другие страны 13:44
НАНА: Древние люди поселились на территории Нахчывана 300-500 тысяч лет назад
Общество 13:41
Завтра в Азербайджане местами будет до 41 градуса тепла
Общество 13:40
Определились финалисты конкурса красоты Miss&Mister Planet Azerbaijan 2019 (ФОТО)
Стиль 13:36
ВБ создал возможности для трудоустройства жителей Грузии (Эксклюзив)
Финансы 13:29
Узбекистан и Беларусь увеличат товарооборот до $500 млн
Бизнес 13:18
В Турции задержаны около 800 тысяч нелегалов
Турция 13:15
Госдепартамент потратил $234 тыс. на поездку Трампа в его гольф-клуб в Шотландии
Другие страны 13:12