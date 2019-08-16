Тяжелое ДТП в Хачмазском районе, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В Хачмазском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, на дороге Хачмаз-Губа на территории села Эргюк столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП в центральную больницу Хачмазского района были доставлены шесть пострадавших.

Житель села Биринджи Нугади Губинского района, 40-летний Хазар Агамирза оглу Алекберов, а также жители села Агбил Губинского района - 26-летний Ариф Амрали оглу Эйюбов, 37-летний Фархад Имран оглу Эйюбов, 27-летний Орхан Мухаммед оглу Пиримов и 28-летний Садыг Сарван оглу Искендеров были помещены в травматологическое отделение.

Как сообщили Trend в медучреждении, 57-летний житель села Биринджи Нугади Губинского района Эльман Гасан оглу Бабаев скончался в больнице от тяжелых травм.

На настоящее время в больнице остается и продолжает лечение лишь Хазар Агамирза оглу Алекперов.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)

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