В больнице остаются 5 из 23 пострадавших в ДТП в Лянкяране - минздрав

БАКУ /Trend/ - Пятеро из пострадавших в ДТП, произошедшем вчера в Лянкяране с участием автобуса марки «ПАЗ», продолжают лечение в больнице, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Как говорится в сообщении, один из пострадавших помещен в реанимацию, остальные размещены в палаты отделения травматологии.

Напомним, что как ранее сообщал минздрав, в центральную районную больницу Лянкярана были доставлены 23 человека. Во время ДТП водитель автобуса скончался на месте.

Отметим, что 28 августа в 18:40 в РОП города Лянкяран поступила информация о том, что потерпевший аварию в условиях бездорожья в высокогорной местности автобус марки «ПАЗ» (43-BA-455), принадлежал и управлялся жителем села Белитон Агаевым Алемдаром Шавели оглу. Во время подъема по грунтовой дороге в высокогорной местности произошла техническая неисправность, вследствие чего водитель потерял управление, и автобус стал съезжать назад, упав в результате во двор частного дома.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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