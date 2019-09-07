Автобус столкнулся с грузовиком в Шамкире, есть погибший и пострадавшие

7 сентября 2019 08:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Сарытепе Шамкирского района автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения, в результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте происшествия.

"15 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу. Согласно информации главврача на 08:20 по местному времени, в больнице остаются два мужчины и четыре женщины. Один из мужчин в коме, его состояние оценивается как критическое", - говорится в сообщении министерства.

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