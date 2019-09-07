Автобус столкнулся с грузовиком в Шамкире, есть погибший и пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В селе Сарытепе Шамкирского района автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения, в результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте происшествия.

"15 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу. Согласно информации главврача на 08:20 по местному времени, в больнице остаются два мужчины и четыре женщины. Один из мужчин в коме, его состояние оценивается как критическое", - говорится в сообщении министерства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.