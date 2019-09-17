В движении поездов в бакинском метро возникли проблемы

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в движении нового поезда, направлявшегося со станции «Кёроглу» до станции «Улдуз» бакинского метро, возникли проблемы и он остановился в тоннеле, сообщает во вторник Trend.

Начавший через несколько минут движение поезд вновь остановился на станции «Нариманов». В результате ухудшилось самочувствие женщины в одном из вагонов. Бригадой скорой помощи ей была оказана помощь.

Факт подтвердил Trend пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«В час пик пассажир попытался удержать двери одного из вагонов, в результате чего была удалена программа в системе. На ее восстановление требуются 2-3 минуты, поэтому возникли опоздания в движении поездов", - сказал он, добавив, что проблема уже решена.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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