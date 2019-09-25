Госпогранслужба и МВД Азербайджана провели совместную операцию в Астаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Госпогранслужбы и Астаринского РОП МВД провели комплексные оперативно-розыскные меры вблизи села Дегади Астаринского района, на территории Лянкяранского погранотряда погранвойск Службы, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ГПС.
В результате проведенных мер был обнаружен и изъят сверток с более чем пятью килограммами опиума.
Продолжаются оперативно-следственные меры по установлению лиц, спрятавших на территории наркотики, и других причастных к этому лиц.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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