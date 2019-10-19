Разыскиваемое лицо задержано на границе Азербайджана с Ираном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает оперативно-розыскные меры в направлении обеспечения надежной охраны государственных границ и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на ГПС, на служебной территории пограничной заставы вблизи села Бала-Бахманли Физулинского района, задержан житель Джабраильского района Гулузаде Мушфиг Мехман оглу 1990 года рождения, который незаконно пересек государственную границу Азербайджана с иранской стороны. В ходе предварительного расследования было установлено, что нарушитель в 2017 году официально пересек госграницу в сторону Ирана, что в его отношении возбуждено уголовное дело и с 2017 года Гулузаде разыскивается правоохранительными органами Азербайджана.

Во время пограничного и таможенного осмотра на погранично-пропускном пункте "Астара" граждан Ирана Бахонар Бастак Абад Салах Салеха 1985 года рождения и Юсефкикани Ширзад Амина 1992 года рождения, следующих в Азербайджан из Ирана, в их внутренних органах были обнаружены и изъяты в общей сложности 630 граммов наркотических средств. В результате совместных оперативно-розыскных мер сотрудников ГПС и МВД, проведенных в направлении установления других участников незаконного оборота наркотических средств, в качестве подозреваемого задержан житель села Арчиван Астаринского района Джавадов Гадир Адиль оглу 1969 года рождения, который встречал граждан Ирана.

Кроме этого, на служебной территории пограничной заставы вблизи села Ялама Хачмазского района задержан житель Баку Байрамов Кямран Видади оглу 1993 года рождения, который незаконно пересек государственную границу Азербайджана со стороны России. В ходе расследования было установлено, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, и он с 2012 года разыскивается правоохранительными органами Азербайджана.

По всем трем фактам продолжаются необходимые оперативно-следственные меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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