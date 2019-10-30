В Габале задержан продавец медвежатины

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на месте расследовали информацию, поступившую в шестое региональное управление, о продаже медвежьего мяса вблизи села Солтанмуха Габалинского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

По итогам расследования в багажнике автомобиля "VAZ-2106" (36-BL-273), принадлежащего жителю села Тиканлы Габалинского района Саяхату Шафиеву, было обнаружено медвежье мясо, что подтвердили специалисты.

В отношении Шафиева был составлен акт, материалы дела направлены в прокуратуру Габалинского района для дачи правовой оценки и принятия мер в соответствии с законом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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