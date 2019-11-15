Задохнувшиеся от дыма при пожаре в Баку отпущены на амбулаторное лечение

15 ноября 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В результате пожара на мансарде в квартире 79 по адресу - Неапольская улица, 29/42, в Хатаинском районе Баку, в Клинический медицинский центр были доставлены 11 человек с подозрением на отравление дымом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службы министерства здравоохранения.

Информация о происшествии поступила в скорую помощь в 01:48. На место пожара выехали 10 бригад скорой помощи.

Из 11 пострадавших пятеро детей были помещены в токсикологическое отделение медицинского центра. Поступившим в клинику была оказана необходимая медицинская помощь, они были отпущены на амбулаторное лечение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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