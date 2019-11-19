На автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах появилась трещина

19 ноября 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах появилась трещина, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

«На асфальтобетонном покрытии примерно 108-го км дороги, которую сегодня вновь начали ремонтировать, появилась поперечная трещина. Специалисты изучили причины ее появления. На этой территории есть насыпной холм высотой 15-16 метров. В результате его проседания и появилась эта трещина. Оползней на территории не зафиксировано», - сообщили в Агентстве.

В структуре также добавили, что естественное проседание в строительном процессе такого типа считается нормальным, и оно не влияет на структуру дороги: «Подрядчик, который осуществлял строительство дороги, за короткое время восстановит поврежденный участок».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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