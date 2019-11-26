Четверо из отравившихся в Баку студенток выписаны из больницы

26 ноября 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из шести студенток, проживающих на съемной квартире в Баку, четверо выписаны из больницы, сообщает во вторник Trend.

Двое других девушек продолжают лечение.

Напомним, что в Баку шестеро девушек отравились угарным газом. Сообщается, что они являются студентками университета "Хазар".

Как сообщили Trend в минздраве, они были помещены в отделение токсикологии первого клинического медицинского центра.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еще шесть студенток отравились в Баку
Происшествия 09:09
В США более десяти человек отравились веществом Super 8 в ресторане
США 8 ноября 08:44
Восемь человек отравились во время ремонтных работ на Орском НПЗ
Россия 21 октября 23:20
АПБ Азербайджана создало рабочую группу в связи с вероятным отравлением в Исмаиллы
Происшествия 19 сентября 21:38
ИВ: Семеро человек в Исмаиллы не отравились, а получили солнечный удар (Эксклюзив)
Происшествия 19 сентября 18:14
Минсельхоз о сообщениях о массовом отравлении в Исмаиллы
Происшествия 19 сентября 14:57
Лента новостей
Представитель ЮНИСЕФ о достижении устойчивого развития
Бизнес 10:10
Хикмет Гаджиев: Армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 10:05
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 09:55
В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают проблемы Арала
Туркменистан 09:52
Нефть слабо колеблется в цене на фоне торговых новостей
Энергетика 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 ноября
Финансы 09:48
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит трансформаторы
Тендеры 09:42
Акции Alibaba выросли на 6,3% в первый день торгов на бирже Гонконга
Китай 09:39