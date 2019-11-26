Четверо из отравившихся в Баку студенток выписаны из больницы

БАКУ /Trend/ - Из шести студенток, проживающих на съемной квартире в Баку, четверо выписаны из больницы, сообщает во вторник Trend.

Двое других девушек продолжают лечение.

Напомним, что в Баку шестеро девушек отравились угарным газом. Сообщается, что они являются студентками университета "Хазар".

Как сообщили Trend в минздраве, они были помещены в отделение токсикологии первого клинического медицинского центра.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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