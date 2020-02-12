В Баку из клиники выписан еще один человек с подозрением на коронавирус

Происшествия 12 февраля 2020 09:50 (UTC+04:00)
В Баку из клиники выписан еще один человек с подозрением на коронавирус

БАКУ/Trend/ - Один человек, который оставался в отделении инфекционных болезней Клинического медцентра с подозрением на заражение коронавирусом, выписан, говорится в совместном сообщении минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в среду Trend.

Как говорится в сообщении, 12 человек, прибывших с территории, где наблюдается вспышка коронавируса, находятся в специально выделенном медучреждении.

Как сообщили в ведомстве, в медучреждении сегодня заканчивается карантин шести человек, которые выехали из Уханя 29 января. Никаких проблем в клиническом состоянии не выявлено, и в течение дня они будут выписаны. Карантин остальных шести пациентов из 12 человек, находящихся в специально выделенном медучреждении, заканчивается 14 февраля. В их самочувствии тоже никаких проблем нет. По окончанию карантина их также выпишут.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).

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