Минздрав Азербайджана о вирусе у прибывшего из Ирана гражданина Грузии

БАКУ /Trend/ - Минздрав и Госагентство по обязательному медстрахованию Азербайджана совместно с соответствующими структурами приступили к изучению информации о выявлении вируса COVID-19 у гражданина Грузии, 25 февраля прибывшего из Ирана и выехавшего через Азербайджан в Тбилиси, говорится в совместном сообщении пресс-служб вышеназванных организаций, сообщает в четверг Trend.

Так, были изучены видеокадры о прохождении гражданином Грузии таможенного контроля и установлено, что во время проверки на Астаринском таможенно-пропускном пункте температура тела у него была в норме, и не было признаков, которые могли бы вызвать подозрение на заражение коронавирусом: "Возможно, что признаки заболевания появились через 10-12 часов после того, как он добрался от Астаринского таможенно-пропускного пункта до грузинской границы. Инкубационный период этого заболевания - до 14 дней, и до этого симптомы болезни могут не проявляться. В связи с данной информацией предпринимаются все необходимые меры. Были установлены все лица, в том числе сотрудники таможни, пограничники и медработники, находившиеся в контакте с гражданами Грузии, пересекшими государственную границу, и они находятся под медицинским контролем".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)