В Шамахе произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории Шамахинского района в 28 километрах к юго-западу от Гобустанской сейсмологической станции произошло землетрясение магнитудой 3.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 03:01 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров, подземные толчки не ощущались.