В Шамахе произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории Шамахинского района в 28 километрах к юго-западу от Гобустанской сейсмологической станции произошло землетрясение магнитудой 3.
Как передает в четверг Trend со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 03:01 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров, подземные толчки не ощущались.
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