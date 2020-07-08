Главное управление полиции города Баку о мнимом «нападении» на полицейских (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главное управление полиции города Баку расследовало распространенные на некоторых новостных сайтах видеоматериалы, на которых группа граждан не выполняет законные требования сотрудников полиции, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как говорится в сообщении, эти лица занимались незаконной уличной торговлей в нарушение правил особого карантинного режима.

«К сожалению, на некоторых новостных сайтах этот инцидент преподносится как «нападение на сотрудников полиции». Хотим отметить, что оснований утверждать, что там было сопротивление, либо нападение на сотрудников полиции, нет. Проживающие в арендуемой в Хатаинском районе квартире жители Уджара Миргалиб и Мирджавад Алиевы не подчинились требованиям сотрудников полиции, вступили с ними в спор. Они отказались предъявить документы, удостоверяющие личность, и соответствующие разрешения. Когда их доставили в отделение полиции для установления личностей, прибывший туда отец братьев пытался помешать работе сотрудников полиции. Задержанные были доставлены в 36-е отделение полиции, где установили их личности, и приняли административные меры в соответствии со статьями 454 и 211 Кодекса об административных проступках», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)