Минюст Азербайджана: Пострадавших в пожаре нет
БАКУ /Trend/ - Министерство юстиции распространило информацию о пожаре, произошедшем в административном здании, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.
Сегодня, около 11:00, в административном здании министерства, в результате короткого замыкания в комнате общей площадью 12 кв. метров возник пожар. Установленная в здании система пожарной сигнализации немедленно сработала и пожар был незамедлительно потушен с помощью внутреннего противопожарного оборудования.
На место происшествия сразу же прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.
Пострадавших нет, документы и оборудование не повреждены. Инцидент не повлиял на ход работы министерства.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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