Минюст Азербайджана: Пострадавших в пожаре нет

БАКУ /Trend/ - Министерство юстиции распространило информацию о пожаре, произошедшем в административном здании, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сегодня, около 11:00, в административном здании министерства, в результате короткого замыкания в комнате общей площадью 12 кв. метров возник пожар. Установленная в здании система пожарной сигнализации немедленно сработала и пожар был незамедлительно потушен с помощью внутреннего противопожарного оборудования.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.

Пострадавших нет, документы и оборудование не повреждены. Инцидент не повлиял на ход работы министерства.

(Текст: Кямаля Сеидова.)