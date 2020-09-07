В бакинской школе прокомментировали падение подростка с третьего этажа

БАКУ /Trend/ - В школе № 313 города Баку прокомментировали падение учащейся с третьего этажа школьного здания, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на школу.

Учащаяся 10-го класса этой школы пришла за матерью, которая работает в этой же школе уборщицей, где упав, сломала ногу: "Была вызвана скорая помощь, которая зафиксировала перелом ноги. Была оказана соответствующая медицинская помощь и приняты необходимые меры. Сейчас ее состояние удовлетворительное".

(Текст: Кямаля Сеидова.)