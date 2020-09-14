В Нахчыване произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ В Нахчыванской АР в 16:23 по местному времени произошло землетрясение силой до трех баллов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информацию исследовательского бюро землетрясений.

Землетрясение было зафиксировано в 18 км к западу от Шахбузской станции в Бабекском районе Нахчыванской АР.

Эпицентр залегал на глубине 10 км.

(Текст: Кямаля Сеидова.)