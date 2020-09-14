В Нахчыване произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ В Нахчыванской АР в 16:23 по местному времени произошло землетрясение силой до трех баллов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информацию исследовательского бюро землетрясений.
Землетрясение было зафиксировано в 18 км к западу от Шахбузской станции в Бабекском районе Нахчыванской АР.
Эпицентр залегал на глубине 10 км.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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