В Баку произошел сильный пожар (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку произошел сильный пожар.

Как передает в субботу Trend, инцидент зафиксирован неподалеку от пересечения проспекта Зии Буниятова и улицы Музаффара Нариманова. К месту происшествия привлечены сотрудники МЧС.

Согласно информации министерства, на пустой территории площадью 150 квадратных метров загорелись отходы и списанные шины.

Пожар потушен пожарным расчетами МЧС.

(Текст: Турал Гараджаев)