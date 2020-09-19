В Баку произошел сильный пожар (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку произошел сильный пожар.
Как передает в субботу Trend, инцидент зафиксирован неподалеку от пересечения проспекта Зии Буниятова и улицы Музаффара Нариманова. К месту происшествия привлечены сотрудники МЧС.
Согласно информации министерства, на пустой территории площадью 150 квадратных метров загорелись отходы и списанные шины.
Пожар потушен пожарным расчетами МЧС.
(Текст: Турал Гараджаев)
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