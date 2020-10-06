Обстрелы гражданских объектов со стороны ВС Армении вызывают разрушения и пожары — МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, обстреливая из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения и пожары.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС, в результате попадания артиллерийского снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, в Физулинском районе возник пожар в частном доме гражданина. Привлеченные к месту происшествия пожарные расчеты министерства не допустили, чтобы пожар перебросился на близлежащие постройки.

В результате попадания снаряд в Бардинском районе, частично сгорели конструкции крыши и часть потолка в одной комнате. Остальная часть дома была спасена от огня.

Во время очередного артобстрела ВС Армении из-за попадания снаряда произошло возгорание на частном хозяйственной объекте гражданина. Усилиями пожарных близлежащие дома были защищены от огня.

В МЧС отметили, что в целях тушения пожаров, возникших в результате армянских артобстрелов на различных объектах, в том числе гражданских, а также в частных и многоквартирных домах, хозяйствах, инфраструктурных объектах, министерство работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)