В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В понедельник 06:56 по местному времени на границе Зардабского и Бардинского районов в 17километрах к западу от Бардинской сейсмологической станции произошло землетрясение.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда землетрясения составила 3,0, эпицентр располагался на глубине 30 километров. Землетрясение не ощущалось.