Из России в Азербайджан экстрадированы двое лиц, объявленных в международный розыск

БАКУ /Trend/ - В рамках двусторонних отношений, в Генпрокуратуру России были направлены запросы об экстрадиции лиц, совершивших преступления на территории Азербайджана для привлечения их к уголовной ответственности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Были установлены основательные подозрения в том, что Заманов Огтай Султан оглу, привлеченный в качестве обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в производстве Бакинского суда по тяжким преступлениям, в 2015-2017 годах, по предварительному сговору в составе группы лиц, неоднократно совершил в Баку мошенничество, злоупотребив доверием, присвоил чужое имущество, нанеся пострадавшим лицам ущерб в крупном размере. Также, Гурбанов Муса Афраил оглу, привлеченный в качестве обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в производстве Хатаинского районного суда, 8 января 2019 года умышленно нанес Пархоменко Вадима Эдуардовичу телесные повреждения, приведшие к длительному расстройству здоровья.

Эти лица были объявлены в международный розыск.

По запросу Генпрокуратуры Азербайджана в России было установлено местонахождение разыскиваемых лиц, Огтай Заманов и Муса Гурбанов были экстрадированы в страну в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

(Текст: Кямаля Сеидова.)