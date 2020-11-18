Директор хачмазского филиала "Азерсыгорта" задержан с поличным при получении взятки (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Органы прокуратуры Азербайджана продолжают решительные меры в целях выявления и привлечения к ответственности должностных лиц, которые, несмотря на последовательные и комплексные реформы, проводимые руководством страны для обеспечение социальной и правовой защиты лиц, пострадавших при участии в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, повышения уровня их жизни, нарушают права граждан во имя своих интересов и создают им искусственные препятствия, злоупотребляя своим служебным положением.

Как сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре, основанием к задержанию стало обращение жителя Хачмазского района о том, что директор хачмазского филиала Азербайджанской государственной страховой коммерческой компании "Азерсыгорта" Дамиров Фархад Агамурад оглу для предоставления страховой выплаты потребовал у жителя Хачмазского района Меликова Асифа Меджид оглу денежные средства в размере 1200 манатов.

Во время операции, проведенной в связи с этим, Фархад Дамиров 17 ноября 2020 года был задержан при получении денежных средств в размере 1200 манатов посредством своего водителя, работающего в административном здании филиала на должности главного специалиста, Гейбуллаева Шахрияра Мехман оглу. При досмотре служебного кабинета Дамирова были обнаружены различные документы и восемь банковских карточек.

В ходе расследований возникли основательные подозрения в том, что взамен на выполнение соответствующего решения Насиминского районного суда о выплате страхования в размере 6600 манатов Асифу Меликову, который 19 апреля 1994 года получил ранения в боях вокруг села Гюллюджа Агдамского района, 17 сентября 2003 года был отправлен в запас и на основании решения Центральной военно-медицинской комиссии министерства обороны от 25 октября 2013 года получил заключение о получении боевой травмы во время защиты Азербайджана, директор хачмазского филиала Азербайджанской государственной страховой коммерческой компании "Азерсыгорта" Дамиров Фархад Агамурад оглу в ноябре 2020 года потребовал у Асифа Меликова в качестве взятки 1200 манатов, а также получил эти денежные средства посредством работающего в административном здании филиала на должности главного специалиста Шахрияра Гейбуллаева.

По собранным материалам 17 ноября 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье 311.1 УК Азербайджана (получение взятки).

Фархад Дамиров и Шахрияр Гейбуллаев были задержаны в качестве подозреваемых и были привлечены к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия по выяснению обстоятельств дела.

Соответствующие меры по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц, которые своей незаконной деятельностью наносят ущерб репутации государственных органов и очерняют их успешную деятельность, продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)