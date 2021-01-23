В Азербайджане произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - 23 января в 17:22 по местному времени на территории Шахбузского района в 10 километрах к северо-западу от станции Шахбуз произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает в субботу Trend.
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.
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