В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - 23 января в 17:22 по местному времени на территории Шахбузского района в 10 километрах к северо-западу от станции Шахбуз произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает в субботу Trend.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.