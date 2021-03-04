Таможенники Азербайджана за три года изъяли почти 5 тонн наркотических средств

БАКУ /Trend/ - За последние три года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли 4,6 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Об этом в четверг сказал председатель ГТК, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев.

Он подчеркнул, что сотрудники Госкомитета повысили свой профессионализм в данном направлении.

"Если в 2008-2017 годах, то есть за 10 лет, было выявлено и изъято 3,05 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, то в 2018-2020 годах этот показатель составил 4,6 тонны", – уточнил Сафар Мехтиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)