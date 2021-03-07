Сильный ветер привел к последствиям на улицах Баку — МЧС (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер, дующий с сегодняшнего утра на территории Азербайджана, а особенно на Абшеронском полуострове, привел к ряду последствий.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, соответствующими спасательными службами ведомства были приняты необходимые меры безопасности на основании поступившей на горячую линию 112 информации в связи с опасными для жизни и здоровья людей ситуациями, вызванными сильным ветром в разных местах Баку. Так, на основании поступивших вызовов спасатели Службы спасения особого риска МЧС удалили висящие металлические детали с крыш зданий на улице Алескера Алекберова Ясамальского района и улице Гасаноглу Наримановского района, а также устранили опасную ситуацию, возникшую на объекте по улице "Третий Меден".

МЧС еще раз призывает население в целях безопасности не выходить на улицу при сильном ветре без необходимости.