Сотрудники минэкологии Азербайджана произвели осмотр территории оползня в бакинском поселке

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов был произведен осмотр территории оползня в пос. Бадамдар в Сабаильском районе Баку.

Об этом сказал в понедельник Trend руководитель группы Национальной службы гелогоразведки министерства Рафиг Гусейнов.

По его словам, на месте оползня, произошедшего 28 января, сместилась оползневая масса: "Это произошло под влиянием природных факторов, в основном дождей, и в целом не может расцениваться как активизация оползневого процесса. Это просто смещение неустойчивой грунтовой массы".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)