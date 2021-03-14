В Баку произошел пожар в частном доме, есть погибший

Происшествия 14 марта 2021 21:11 (UTC+04:00)
В Баку произошел пожар в частном доме, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в одноэтажном частном доме в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения Государственной противопожарной службы. По предварительной информации, при разведке места пожара было обнаружено тело одного человека, которое затем было передано в соответствующие органы. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

(Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Семь красавиц Низами Гянджеви в XXI веке (ФОТО)
Семь красавиц Низами Гянджеви в XXI веке (ФОТО)
Внук и правнуки Гаджи Зейналабдина Тагиева впервые встретились (ВИДЕО)
Внук и правнуки Гаджи Зейналабдина Тагиева впервые встретились (ВИДЕО)
Наставник «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном уходе Роналду из клуба
Наставник «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном уходе Роналду из клуба
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Грузия успешно выполняет свои обязательства в рамках Энергетического сообщества Энергетика 21:13
В Баку произошел пожар в частном доме, есть погибший Происшествия 21:11
Один человек погиб из-за схода лавины в Японии Другие страны 21:08
Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в США США 20:48
В каком из регионов Узбекистана зарегистрировано больше всего строительных компаний? Узбекистан 20:30
Строительство плотины Намахвани ГЭС в Грузии приостановлено Грузия 20:01
Volkswagen намерен сократить до 5 тыс. рабочих мест в ближайшие годы Европа 19:46
В Иране произошло землетрясение Общество 19:30
Хикмет Гаджиев: В Агдаме испытываю смешанные чувства Политика 19:19
Британский журналист поделился впечатлениями об Азербайджане в статье, опубликованной в The Telegraph Политика 19:15
AstraZeneca сократит на 40% поставки вакцины от коронаируса в Чехию Европа 19:03
В Евросоюзе рассчитывают разработать санитарный сертификат до начала июня Европа 18:41
В Узбекистане на импорт цемента обнулили таможенную пошлину Узбекистан 18:25
Иран подписал контракт с российской компанией на покупку спасательного вертолета Экономика 18:10
В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca Европа 17:45
Власти Омана заблокировали соцсеть Clubhouse Арабские страны 17:21
«Россия, прости! Ты нас не бросишь?». Армяне уже не хотят дружить с Западом Армения 17:03
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink В мире 16:33
Ата Абдуллаев заключен под стражу сроком на 4 месяца Общество 16:12
В Азербайджане выявлено 603 новых случая заражения COVİD-19, вылечились 234 человека Общество 16:09
За прошедшие сутки в Азербайджане от коронавируса были вакцинированы 5 942 человека Общество 16:02
Индия может поучиться у Азербайджана, как разумно управлять военными расходами — мнение Точка зрения 15:51
В грузинских банках депозиты дешевеют, кредиты дорожают Грузия 15:40
Семь красавиц Низами Гянджеви в XXI веке (ФОТО) Стиль 15:38
Аварийно-спасательные работы завершены на месте крушения самолета в Алматы Казахстан 15:36
National Geographic на своей странице в Instagram опубликовало фотографию Худаферинского моста (ФОТО) Общество 15:10
Состоялся показ первого фильма из цикла «Формула власти. СНГ 30 лет» — проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) Казахстан 15:02
В Иране за сутки от коронавируса скончались 88 человек Общество 14:48
Внук и правнуки Гаджи Зейналабдина Тагиева впервые встретились (ВИДЕО) Социум 14:40
Johnson & Johnson поставит первую партию вакцины от коронавируса во Францию через месяц Европа 14:10
Европе предрекли Frexit Европа 13:51
Обнародованы детали предстоящего визита председателя ОБСЕ в Азербайджан Политика 13:33
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 10 083 Россия 13:32
КНДР не среагировала на попытки администрации США начать диалог США 13:07
Минсвязи Азербайджана поддержит ИТ-компании в развитии цифровой трансформации ИКТ 12:46
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Общество 12:24
Канада перевела часы на летнее время Другие страны 12:10
Премьер Сингапура не исключил открытия границ к концу года Другие страны 11:54
Спецкомиссия с 15 марта отменила тестирование на коронавирус при въезде в Узбекистан Узбекистан 11:38
В Армении за сутки выявлено 486 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:27
В Грузии выявлено 268 новых случаев коронавируса, 233 пациента выздоровели Грузия 11:18
Несколько человек получили травмы в результате схода лавины в Японии Другие страны 10:48
В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек США 10:25
SpaceX запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink ИКТ 10:01
Сотни работников Tesla заразились коронавирусом из-за открытия в разгар пандемии США 09:42
Google не удалось остановить процесс в США по делу о незаконном сборе данных США 09:17
На Олимпиаде в Токио могут на 50% ограничить заполняемость спортивных объектов Другие страны 08:59
Стратегия вакцинации ЕС была ошибочной - замглавы Еврокомиссии Европа 08:47
Иран входит в число ведущих разработчиков газовых турбин Энергетика 08:15
За сутки в Казахстане выявлено 1 049 новых случая заражения COVİD-19, вылечились 595 человек Казахстан 08:12
В Грузии будут выдавать сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса Грузия 08:10
В Азербайджане будут разработаны новые услуги для микрофинансового сектора Бизнес 08:00
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт с начала 2021 года Бизнес 08:00
В 2020 г. Италия увеличила экспорт в Азербайджан Бизнес 08:00
КНДР не среагировала на попытки администрации США начать диалог Другие страны 07:38
В центральной части Японии сошла лавина Другие страны 07:19
ВМС Японии, Индии, Австралии, США и Франции могут провести учения в апреле Другие страны 07:04
Боррель призвал к прозрачному разбирательству в ситуации с Боливией Другие страны 06:41
Встреча Суги и Байдена может состояться 9 апреля Другие страны 06:22
На ОИ в Токио ограничили число сопровождающих руководства иностранных государств Другие страны 05:56
Снежный шторм в Колорадо привел к отмене порядка 2 тыс. авиарейсов США 05:39
Великобритания наращивает в киберпространстве военный потенциал Европа 05:12
Вакцину от коронавируса в РФ получили почти 7 млн человек Россия 04:46
Мужчина выиграл два миллиона долларов благодаря телефонному звонку США 04:25
Наставник «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном уходе Роналду из клуба Спорт 03:59
«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и упрочил лидерство Спорт 03:37
В Пентагоне завершили расследование в отношении экс-помощника Трампа Флинна США 03:09
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9 В мире 02:43
В Вене для посетителей планируют открыть «Балкон Гитлера» Европа 02:18
Премьер Чехии заявил, что страна заказала более 25 млн доз вакцин от коронавируса Европа 01:53
В двух регионах Германии пройдут парламентские выборы Европа 01:29
Google раскритиковал Microsoft за корпоративную беспринципность ИКТ 01:05
Астронавты NASA завершили выход в космос для проведения технических работ на МКС США 00:45
В результате погромов в центре Льежа 11 полицейских получили ранения Европа 00:35
Реформа системы выборов в Гонконге нарушает декларацию о его передаче КНР - МИД Британии Другие страны 00:17
В Азербайджане совместно с украинской компанией ведутся работы по реализации "умных" систем ИКТ 00:01
Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему закупку "Спутник V " Европа 13 марта 23:51
Мифу о Тигранакерте положен конец - помощник Президента Азербайджана Политика 13 марта 23:28
Кыргызстан и Узбекистан подписали Дорожную карту по реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 Кыргызстан 13 марта 23:27
Вакцинацию от коронавируса во Франции прошли 5 млн жителей Европа 13 марта 23:11
Порт Чабахар превратится в основной центр торговли в Иране и Средней Азии Транспорт 13 марта 22:53
Бывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью Другие страны 13 марта 22:51
Делегация ЕС подвела итоги второго дня визита Кристиана Даниэлсона в Грузию Грузия 13 марта 22:42
Парламент Туркменистана ратифицировал Меморандум с Азербайджаном по месторождению "Достлук" Туркменистан 13 марта 22:20
В мире за сутки выявили более 492 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 13 марта 22:08
Руководители медиа поделились с Trend TV впечатлениями о поездке в Агдам (ВИДЕО) Политика 13 марта 21:52
ЕК согласна, что нужно распределять вакцины пропорционально численности населения стран Европа 13 марта 21:23
Протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент Аргентины Другие страны 13 марта 20:55
Состояние пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане крайне тяжелое Казахстан 13 марта 20:49
Рекордный за время пандемии пассажиропоток зафиксировали в аэропортах США Транспорт 13 марта 20:36
Трое медиков в Норвегии госпитализированы после вакцины AstraZeneca Европа 13 марта 20:19
Армянам не удалось присвоить крепость Шахбулаг (ФОТО) Общество 13 марта 20:03
Неулыбчивый Гасан Мамедов, или Какие мистические и трагические события остались за кадром в фильме "Проданный смех" (ВИДЕО,ФОТО) Культура 13 марта 19:58
Иран и Куба взаимодействуют в производстве вакцины от COVID-19 Иран 13 марта 19:26
Грузия одна из первых получила вакцину через платформу "Ковакс" - Посол ЕС Грузия 13 марта 19:17
Возобновлены рейсы в аэропорту Алматы после чрезвычайного происшествия Казахстан 13 марта 18:23
Полиция Франции задержала двух подростков, планировавших совершить теракты Европа 13 марта 18:22
Журналисты, главы НПО и общественные активисты посетили мечеть Джума в Агдаме (ФОТО) Политика 13 марта 17:35
В Казахстане разбился Ан-26 Транспорт 13 марта 17:03
В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVİD-19, вылечились 265 человек Общество 13 марта 16:32
Все новости