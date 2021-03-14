В Баку произошел пожар в частном доме, есть погибший
БАКУ /Trend/ - В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в одноэтажном частном доме в поселке Говсан Сураханского района Баку.
Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения Государственной противопожарной службы. По предварительной информации, при разведке места пожара было обнаружено тело одного человека, которое затем было передано в соответствующие органы. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
(Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Британский журналист поделился впечатлениями об Азербайджане в статье, опубликованной в The Telegraph
National Geographic на своей странице в Instagram опубликовало фотографию Худаферинского моста (ФОТО)
Состоялся показ первого фильма из цикла «Формула власти. СНГ 30 лет» — проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Неулыбчивый Гасан Мамедов, или Какие мистические и трагические события остались за кадром в фильме "Проданный смех" (ВИДЕО,ФОТО)