Военнослужащий азербайджанской армии скончался в результате подрыва на мине

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии Байрамов Илькин Байрам оглу скончался в результате подрыва на мине, сообщили в пятницу Trend в минобороны.

Он подорвался на мине 3 апреля во время поисков пропавших без вести военнослужащих в направлении населенного пункта Суговушан. Сегодня Байрамов, несмотря на все усилия врачей, скончался.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)