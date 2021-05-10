В жилом здании в Баку произошел пожар, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В квартире площадью 64 квадратных метра на последнем этаже 4-этажного жилого здания в Насиминском районе Баку произошло возгорание, в результате чего сгорели бытовые предметы на площади в четыре квадратных метра.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МЧС, во время пожара владелец квартиры и его супруга, получившие ожоги различной степени тяжести, были спасены пожарниками и переданы по назначению.

Прибывшими на место пожарными расчетами МЧС огонь был локализован и полностью потушен.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)