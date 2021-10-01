В Баку обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Говсан Сураханского района Баку.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, группа пиротехников Службы спасения особого риска немедленно выехала на место происшествия.

Территория была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, при осмотре места происшествия пиротехники обнаружили непригодный к боевому применению корпус артиллерийского снаряда калибра 76 мм.

При повторном осмотре участка и окрестностей каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)