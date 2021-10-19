В результате несчастного случая при строительстве дороги в Кяльбаджаре погиб человек

БАКУ /Trend/ - При строительстве дороги в Кяльбаджаре произошел несчастный случай, в результате которого погиб один человек, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в Кяльбаджарскую районную прокуратуру поступила информация о том, что во время строительства дороги в селе Зар на экскаватор, принадлежащий компании North West Construction, обрушились обломки скалы. В результате погиб водитель экскаватора, житель Кюрдамирского района Джабраилов Бахруз Исраил оглу.

По данному факту проводится расследование.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)