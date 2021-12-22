В Азербайджане произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - 22 декабря, в 08:09, в Саатлы произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
"Эпицентр подземных толчков находился в 21 километре к юго-востоку от Саатлинской сейсмостанции. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров", - отметили в сейсмослужбе.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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