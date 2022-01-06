БТА распространило сообщение о ДТП с участием 3 автобусов в Баку

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило информацию о ДТП с участием трех автобусов в Баку

По его данным, 6 января на Зыхском шоссе в поселке Сураханы произошло ДТП с участием автобусов регулярных маршрутов №104, 113 и 217.

"По факту ДТП проведено соответствующее расследование. Ответственные лица ООО BUS TRANS, Transkontrol и Azlənd Plaza, которые осуществляют перевозку пассажиров по указанным маршрутам, были вызваны в БТА и дали разъяснения.

ДТП произошло до того, как автобусы вышли на линии, пассажиров в них не было.

В результате инцидента водитель автобуса № 217, временно эксплуатируемого ООО Azland Plaza, получил травмы", - говорится в сообщении.

Отметим, что около 06:00 6 января на горячую линию "112" МЧС поступила информация о ДТП с участием нескольких транспортных средств в Сураханском районе Баку. На место происшествия незамедлительно прибыли силы Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что в результате ДТП водитель автобуса марки Daewoo Мамедов Раван Фазил оглу (1990 года рождения) оказался зажат в его кабине.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли водителя из кабины автобуса.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)