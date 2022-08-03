В связи со взрывом в Хырдалане госпитализированы три человека - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В связи со взрывом на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в городе Хырдалан на место происшествия были привлечены бригады скорой и неотложной медицинской помощи Центральной больницы Абшеронского района при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщили в TƏBİB.

По предварительной информации, в Наримановский медицинский центр поступили двое мужчин, 1986 и 1981 годов рождения, с термическими ожогами головы, шеи, обеих верхних и нижних конечностей второй и третьей степеней.

В настоящее время их состояние стабильно тяжелое.

Из двух других пострадавших в результате взрыва один был госпитализирован в Клинический медицинский центр в связи с травмой и один в связи - из-за удушья дымом.