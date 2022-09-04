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МВД выявило устроившего пожар в лесу в Загатале человека

Происшествия Материалы 4 сентября 2022 11:01 (UTC +04:00)
МВД выявило устроившего пожар в лесу в Загатале человека

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БАКУ /Trend/ - 3 сентября в горной местности возле села Ахахдере Загатальского района вспыхнул пожар. Пожар был потушен и было предотвращено распространение огня со стороны сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии и природных ресурсов, районного отдела полиции, а также местных жителей.

Как сообщили Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате предпринятых сотрудниками полиции мер было установлено, что поджог совершил житель района Абдулла Гурбанов. В ходе следствия было установлено, что Гурбанов развел костер для заварки чая, а угли костра разлетелись по округе и вызвали пожар.

В связи с фактом ведется расследование.

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