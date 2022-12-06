В здании Академии ГПС в Баку произошел пожар (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в здании Академии Государственной пограничной службы (ГПС) произошел пожар.

Как сообщает во вторник Trend, на место пожара привлечены подразделения пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Ведутся работы по тушению пожара.

Люди, находившиеся в здании, эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили ранее в МЧС Азербайджана, на горячую линию "112" поступила информация о пожаре на крыше административного здания Академии Государственной пограничной службы на проспекте Гянджа в Хатаинском районе города Баку. На место пожара были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

(Перевод: Фидан Мустафаева)