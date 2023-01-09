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Из-за непогоды сегодня в Баку пострадали 25 человек - TƏBİB

Происшествия Материалы 9 января 2023 19:12 (UTC +04:00)
Из-за непогоды сегодня в Баку пострадали 25 человек - TƏBİB

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку обратились 25 пострадавших в связи со снежными погодными условиями. Обращения были связаны с травмами конечностей.

Как сообщили в понедельник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), одним из пострадавших был ребенок, остальные - лица в возрасте от 20 до 62 лет.

Каждый из них был госпитализирован в соответствующие медицинские учреждения.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2° мороза. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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