Сотрудник охраны азербайджанского посольства сражался как лев - Мария Захарова

БАКУ/Trend/ - Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова поделилась видеозаписью момента нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, передает в пятницу Trend со ссылкой на телеграмм-канал Захаровой.

"Сотрудник охраны азербайджанского посольства сражался как лев", - написала она.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.