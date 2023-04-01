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В марте была предотвращена контрабанда на сумму более 4 млн манатов - Госпогранслужба

Происшествия Материалы 1 апреля 2023 10:32 (UTC +04:00)
В марте была предотвращена контрабанда на сумму более 4 млн манатов - Госпогранслужба

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В марте 2023 года в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств изъято 330 килограммов 909 граммов наркотических средств и 7 613 единиц психотропных таблеток, сообщает Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана в субботу.

В сообщении отмечается, что в результате мер, осуществленных в рамках борьбы с контрабандой, были обнаружены и изъяты контрабандные товары, в том числе наркотические средства, спиртные напитки, табачные изделия и фальшивые печати, на общую сумму 4 235 748 манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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