Задержан человек, пытавшийся сбыть оружие и наркотики, незаконно ввезенные из Ирана (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Управления полиции на водном транспорте министерства внутренних дел Азербайджана проведена очередная успешная операция по предотвращению незаконного оборота оружия и наркотических средств, незаконно ввезенных из Исламской Республики Иран в нашу страну.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД, в управление поступила оперативная информация о том, что в Бакинском международном морском торговом порту в Гарадагском районе мужчина, связавшись с неким "Надиром", проживающим в Иране, договорился, что примет оружие и наркотики, нелегально отправленные в страну. Сразу после этого указанный район был взят под контроль водной полиции. Через некоторое время человек, которого гражданин Ирана привлек к тайному сотрудничеству, приблизившись к определенной территории, приступил там к поискам. Связавшись с гражданином Ирана, он стал уточнять местонахождение оружия и наркотиков. Водная полиция задержала этого человека, когда тот нашел и забрал отправленное ему гражданином Ирана, и хотел покинуть территорию.

В ходе расследования было установлено, что это житель столицы Орхан Азизалиев, который в свое время был сотрудником одной из частных охранных компаний. При осмотре "посылки" были обнаружены 1 автомат марки "Калашников", 2 обоймы, 60 патронов и большое количество психотропного вещества "метамфетамин". Несмотря на то, что задержанный заявил в своих первоначальных показаниях, что автоматы и наркотики ему не принадлежат, перед лицом неопровержимых фактов и аудиозаписей, полученных в результате операции, доказывающих его сговор с гражданином Ирана, он вынужден был признаться в совершении преступления.

По данному факту в Управлении полиции на водном транспорте возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, продолжаются следственные и оперативные мероприятия.

Кроме того, как отмечает МВД, сотрудниками Управления полиции на водном транспорте были выявлены и привлечены к ответственности лица, занимавшиеся браконьерством, добычей мальков осетровых рыб, выпущенных в Каспийское море для размножения, и птиц, занесенных в "Красную книгу". В ходе расследования было установлено, что незаконный вылов молоди осетровых рыб заказывают владельцы нескольких кафе и ресторанов, действующих в столице, а также в регионах.