Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Тертере

БАКУ /Trend/ - 27 мая сотрудник строительной компании, вошедший в опасную зону в направлении села Суговушан Тертерского района, задел неизвестное взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв.

Как сообщили в субботу Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию, в результате взрыва пострадал Аскеров Масим Гасан оглу, 1986 года рождения. Пострадавший госпитализирован, ему сделано травматическое ампутирование четырех пальцев левой руки. Его жизни ничего не угрожает.

Агентство еще раз призывает граждан не заходить в опасные зоны и не прикасаться к незнакомым предметам.