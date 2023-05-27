Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Тертере

Происшествия Материалы 27 мая 2023 19:59 (UTC +04:00)
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Тертере

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 27 мая сотрудник строительной компании, вошедший в опасную зону в направлении села Суговушан Тертерского района, задел неизвестное взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв.

Как сообщили в субботу Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию, в результате взрыва пострадал Аскеров Масим Гасан оглу, 1986 года рождения. Пострадавший госпитализирован, ему сделано травматическое ампутирование четырех пальцев левой руки. Его жизни ничего не угрожает.

Агентство еще раз призывает граждан не заходить в опасные зоны и не прикасаться к незнакомым предметам.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости