Как повлияло землетрясение в Каспийском море на движение судов? - Заявление

БАКУ /Trend/ - 4 июля около 00.01 в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

Как землетрясение повлияло на движение судов в Каспийском море?

В ответ на запрос Trend в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) сообщили, что проблем в движении судов не возникло.

"Суда продолжают свою деятельность в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отметим, что минувшей ночью в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязани произошло землетрясение силой около 6 баллов, в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и близлежащих территориях - 5-4 балла, в Каспийском море, у берегов Азербайджана - 5,5 балла.